Клебо — о золоте в масс-старте: физическая форма стала намного лучше

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Норвежец Йоханнес Клебо высказался о победе в масс-старте классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).
Клебо — о золоте в масс-старте: физическая форма стала намного лучше
  • © Federico Modica / NordicFocus / Getty Images

«Чувствую, что прибавляю, физическая форма стала намного лучше. Будет здорово вернуться домой и перезарядиться перед Олимпиадой», — цитирует Клебо NRK.

Клебо преодолел дистанцию 15 км за 41 минуту 31,2 секунды. Серебряную медаль завоевал Ийво Нисканен (+20,8) из Финляндии. Россиянин Андрей Червоткин (+23,7) занял третье место. 

Олимпиада 2022 года пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля. В соревнованиях по лыжным гонкам будет разыграно 12 комплектов наград у мужчин и женщин.

Ранее известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал бронзовую медаль Червоткина.

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