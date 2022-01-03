Клебо — о золоте в масс-старте: физическая форма стала намного лучше

Норвежец Йоханнес Клебо высказался о победе в масс-старте классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).

«Чувствую, что прибавляю, физическая форма стала намного лучше. Будет здорово вернуться домой и перезарядиться перед Олимпиадой», — цитирует Клебо NRK.

Клебо преодолел дистанцию 15 км за 41 минуту 31,2 секунды. Серебряную медаль завоевал Ийво Нисканен (+20,8) из Финляндии. Россиянин Андрей Червоткин (+23,7) занял третье место.

Олимпиада 2022 года пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля. В соревнованиях по лыжным гонкам будет разыграно 12 комплектов наград у мужчин и женщин.

Ранее известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал бронзовую медаль Червоткина.