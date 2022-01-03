Губерниев — о бронзе Червоткина: он образец огромного трудолюбия

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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал бронзовую медаль Алексея Червоткина в масс-старте классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).
Губерниев — о бронзе Червоткина: он образец огромного трудолюбия
  • РИА Новости

«За Червоткина очень рад. Он образец огромного трудолюбия. Хорошо, что наши все были очень близко. Мы видели и Червоткина, и Спицова, и Большунова», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем Губерниев подчеркнул, что его сильно настораживает большое преимущество победителя гонки Йоханнеса Клебо из Норвегии.

26-летний лыжник из Кировской области преодолел дистанцию в 15 км за 41 минуту 54,9 секунды. Россиянин уступил Клебо 23 секунды. Серебряную медаль завоевал Ийво Нисканен (+20,8) из Финляндии.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результат Александра Большунова в масс-старте классическим стилем на этапе «Тур де Ски».

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