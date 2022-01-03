Бородавко — о золоте Непряевой в масс-старте: Наташа хорошо разложила силы

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Натальи Непряевой в масс-старте классическим стилем на пятом этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).

«Наташа хорошо разложила силы, а сервис обеспечил хорошее держание, хорошее скольжение. Лыжи сегодня работали здорово. А это слагаемые успеха», — цитирует РИА Новости Бородавко.

По его словам, Непряева не стала предварительно дёргаться, ускорилась один раз на 100% и поэтому смогла убежать от своих соперниц.

Вместе с тем он признался, что хотелось бы большего разрыва Непряевой в общем зачёте «Тур де Ски» от Эббы Андерсон (1 минута 12 секунд) из Швеции перед заключительным этапом соревнований.

«Зная функциональные качества Эббы, могу сказать, что это будет не лёгкая прогулка, а очень тяжёлое испытание», — добавил тренер.

Россиянки никогда ещё не выигрывали многодневку.

26-летняя лыжница из Твери преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 51,3 секунды. Серебряную награду завоевала Хейди Венг (+3,7 секунды) из Норвегии. Бронза досталась Кристе Пярмякоски (+4,8) из Финляндии.

Масс-старт на 10 км свободным стилем пройдёт 4 января в Валь-ди-Фьемме.

Ранее член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался о золоте Непряевой.