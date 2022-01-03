Вайцеховская: за Плющенко не было бы стыдно на командном турнире ОИ-2022

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист RT Елена Вайцеховская оценила форму двукратного олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Евгения Плющенко.

«На фоне подавляющего большинства нынешних российских одиночников Евгений выглядит вполне конкурентоспособным и уж точно способным откатать короткую программу в командном олимпийском турнире. И за него не было бы стыдно», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Напомним, что в составе сборной России на чемпионате Европы выступят Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Евгений Семененко. Турнир пройдёт с 10 по 16 января 2022 года в эстонском Таллине.

Ранее сообщалось, что Загитова не видит смысла в загадывании желаний на Новый год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить