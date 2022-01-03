Вайцеховская: за Плющенко не было бы стыдно на командном турнире ОИ-2022

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист RT Елена Вайцеховская оценила форму двукратного олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Евгения Плющенко.

«На фоне подавляющего большинства нынешних российских одиночников Евгений выглядит вполне конкурентоспособным и уж точно способным откатать короткую программу в командном олимпийском турнире. И за него не было бы стыдно», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Напомним, что в составе сборной России на чемпионате Европы выступят Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Евгений Семененко. Турнир пройдёт с 10 по 16 января 2022 года в эстонском Таллине.

Ранее сообщалось, что Загитова не видит смысла в загадывании желаний на Новый год.