Загитова не видит смысла в загадывании желаний на Новый год

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила на вопрос, загадывает ли она желание на Новый год под бой курантов.
Загитова не видит смысла в загадывании желаний на Новый год
  • AP

«А какой в этом смысл? Если ничего не делать, ничего и не получится. Даже новая сумочка сама себя не купит — на неё надо заработать», — приводит слова Загитовой «Панорама ТВ».

Она также рассказала, что точно должно украшать новогодний стол. По её мнению, на столе точно должно быть детское шампанское, рулеты из ветчины, сыра и чеснока, а также роллы.

«Последние шесть лет без роллов не обходимся. А вот оливье не едим, к сожалению или к счастью, не знаю», — добавила спортсменка.

Ранее сообщалось, что Загитова перепутала имя Тамары Москвиной на юбилейном шоу тренера, назвав её Татьяной.

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