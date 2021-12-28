Загитова перепутала имя Москвиной на юбилейном шоу тренера, назвав её Татьяной

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова ошиблась на юбилейном шоу заслуженного тренера России Тамары Москвиной в Санкт-Петербурге.
Загитова перепутала имя Москвиной на юбилейном шоу тренера, назвав её Татьяной
  • РИА Новости

«Татьяна… Николаевна, поздравляю вас. Спасибо, что дарите нам такие пары, олимпийские медали и надежды», —  произнесла Загитова на шоу.

Напомним, что сразу две пары Тамары Николаевны выиграли высшие награды на чемпионате России. Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами страны, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли второе место.

Ранее Шахрай заявил, что вряд ли Тарасову и Морозова спасёт даже Тутберидзе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить