Загитова перепутала имя Москвиной на юбилейном шоу тренера, назвав её Татьяной

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова ошиблась на юбилейном шоу заслуженного тренера России Тамары Москвиной в Санкт-Петербурге.

«Татьяна… Николаевна, поздравляю вас. Спасибо, что дарите нам такие пары, олимпийские медали и надежды», — произнесла Загитова на шоу.

Напомним, что сразу две пары Тамары Николаевны выиграли высшие награды на чемпионате России. Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами страны, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли второе место.

Ранее Шахрай заявил, что вряд ли Тарасову и Морозова спасёт даже Тутберидзе.