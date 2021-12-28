Загитова перепутала имя Москвиной на юбилейном шоу тренера, назвав её Татьяной
- РИА Новости
«Татьяна… Николаевна, поздравляю вас. Спасибо, что дарите нам такие пары, олимпийские медали и надежды», — произнесла Загитова на шоу.
Напомним, что сразу две пары Тамары Николаевны выиграли высшие награды на чемпионате России. Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами страны, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли второе место.
Ранее Шахрай заявил, что вряд ли Тарасову и Морозова спасёт даже Тутберидзе.