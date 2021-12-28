Шахрай: вряд ли Тарасову и Морозова спасёт даже Тутберидзе

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Чемпион мира и Европы в парном катании Сергей Шахрай раскритиковал спортивную пару Евгения Тарасова — Владимир Морозов.
Шахрай: вряд ли Тарасову и Морозова спасёт даже Тутберидзе
  • РИА Новости

«В пару Тарасовой и Морозова я, честно говоря, не верю. У них не было стабильности ни при одном тренере. Вряд ли спасёт ситуацию даже Этери Тутберидзе», — цитируют Шахрая  «Известия».

При этом он отметил достижения Тамары Москвиной в 80 лет. Фигурист предположил, что пары Москвиной завоюют золото и серебро Олимпиады. Напомним, что в настоящий момент у наставника тренируются Анастасия Мишина с Александром Галлямовым и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским.

Ранее Шахрай рассказал, в чём Валиева превосходит Ханю и Чена. 

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