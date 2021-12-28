Шахрай рассказал, в чём Валиева превосходит Ханю и Чена

Чемпион мира и Европы в парном катании Сергей Шахрай восхитился чемпионкой России в женском одиночном катании Камилой Валиевой.

«Валиевой можно спокойно соревноваться с Нэйтаном Ченом и Юдзюру Ханю. Правда, Чен и Ханю могут выдать слабые прокаты на крупных стартах, что с ними уже случалось, а у Камилы, похоже, стальные нервы», — цитирует Шахрая «Известия».

Он считал, что Валиева достигла своего потолка в прошлом сезоне, но она вышла на новый уровень во взрослых соревнованиях. По мнению Шахрая, фигуристка на 99% выиграет Олимпийские игры.

Напомним, что Валиева впервые в карьере победила на чемпионате России. По итогам двух прокатов 15-летняя спортсменка набрала 283,48 балла. При этом на турнире она превзошла три своих же мировых рекорда на этих соревнованиях — в короткой, произвольной и по сумме программ.

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