Журова считает, что Тутберидзе стоит поработать с российскими футболистами
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«Я бы еще отправила Тутберидзе к нашим футболистам. Меня как раз в последнее время очень критикуют, что я им не хочу разрешать на Мальдивы отдыхать ездить», — цитирует Журову «Газета.ru»
По её мнению, результаты у отечественных футболистов могли бы быть совершенно другими, если бы они работали со специалистами уровня Тутберидзе.
«По крайней мере, это могло бы им пригодиться с точки зрения психологии», — добавила Журова.
Ранее Журова ответила девушке защитника санкт-петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова, которая призвала замолчать парламентария.