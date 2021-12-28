Журова считает, что Тутберидзе стоит поработать с российскими футболистами

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что российским футболистом следовало бы поработать с Заслуженным тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Я бы еще отправила Тутберидзе к нашим футболистам. Меня как раз в последнее время очень критикуют, что я им не хочу разрешать на Мальдивы отдыхать ездить», — цитирует Журову «Газета.ru»

По её мнению, результаты у отечественных футболистов могли бы быть совершенно другими, если бы они работали со специалистами уровня Тутберидзе.

«По крайней мере, это могло бы им пригодиться с точки зрения психологии», — добавила Журова.

Ранее Журова ответила девушке защитника санкт-петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова, которая призвала замолчать парламентария.