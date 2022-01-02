Максимов занял шестое место на этапе «Ралли Дакара» в классе квадроциклов

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Россиянин Александр Максимов показал шестой результат в зачёте квадроциклов на стартовом этапе ралли-рейда «Дакар», который проходит по территории Саудовской Аравии.

Победил спецучастке литовец Лайсвидас Канцюс из команды Story Racing, вторым стал американец Пабло Копетти (Yamaha), а третьим — чилиец Джованни Энрико (Chyr Mari).

Максимов изначально финишировал вторым, но впоследствии был оштрафован на 15 минут.

В общем зачете россиянин идёт пятым, уступая литовцу 24 минуты 9 секунд, поскольку ралли-рейд стартовал с пролога.

Ранее сообщалось, что экипаж Сотникова победил на первом этапе «Дакара» в классе грузовиков.

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