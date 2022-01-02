Максимов занял шестое место на этапе «Ралли Дакара» в классе квадроциклов

Россиянин Александр Максимов показал шестой результат в зачёте квадроциклов на стартовом этапе ралли-рейда «Дакар», который проходит по территории Саудовской Аравии.

Победил спецучастке литовец Лайсвидас Канцюс из команды Story Racing, вторым стал американец Пабло Копетти (Yamaha), а третьим — чилиец Джованни Энрико (Chyr Mari). Максимов изначально финишировал вторым, но впоследствии был оштрафован на 15 минут. В общем зачете россиянин идёт пятым, уступая литовцу 24 минуты 9 секунд, поскольку ралли-рейд стартовал с пролога. Ранее сообщалось, что экипаж Сотникова победил на первом этапе «Дакара» в классе грузовиков.