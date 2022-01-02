Экипаж Сотникова победил на первом этапе «Дакара» в классе грузовиков

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Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова из команды «КамАЗ-мастер» одержал победу на первом этапе ралли-марафона «Дакар» в классе грузовиков.
Экипаж Сотникова победил на первом этапе «Дакара» в классе грузовиков
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Дистанция первого спецучастка составила 333 км и прошла в районе города Хаиль. Сотников преодолел отрезок за 3:53:14.

Вторым финишировал экипаж Эдуарда Николаева, также представляющий «КамАЗ-мастер», отставший от лидера на 38 секунд. Третьим стал экипаж чеха Алеша Лопрайса из Instaforex Loprais Praga.

Экипажи россиян Антона Шибалова и Андрея Каргинова (оба — «КамАЗ-Мастер») заняли четвёртое и пятое места соответственно.

Ранее сообщалось, что ралли-рейд «Шёлковый путь» пройдёт в 2022 году по городам, связанным с именем Петра I.

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