Ралли-рейд «Шёлковый путь» пройдёт в 2022 году по городам, связанным с именем Петра I

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Ралли-рейд «Шёлковый путь» пройдёт в 2022 году по городам, которые связаны с именем Петра I, сообщил руководитель проекта Владимир Чагин.
Ралли-рейд «Шёлковый путь» пройдёт в 2022 году по городам, связанным с именем Петра I
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Онлайн-презентация маршрута состоялась в среду, 11 ноября. Ралли-рейд соединит десять регионов России. Общая протяжённость маршрута — 4380 км, из них 2800 км составят спецучастки.

Гонка начнётся 7 июля в Астрахани и завершится 16 июля в Москве.

«Что делает «Шёлковый путь» особенным? То, что каждый год участники гонки преодолевают совершенно новый маршрут, который никогда не повторяется. Не станет исключением и гонка 2022 года — её дистанция откроет для каждого участника много нового», — отметил Чагин.

По его словам, в 2022 году отмечается 350-летие со дня рождения Петра I.

«И в следующем году наше международное ралли пройдёт по городам, которые неразрывно связаны с именем этого российского императора», — добавил Чагин.

Со своей стороны, министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что «Шёлковый путь» — это уникальный проект, объединяющий единомышленников.

«Реализация ярких и в то же время основательных, серьёзных спортивных проектов, таких как «Шёлковый путь», создаёт позитивную репутацию и подтверждает большие возможности регионов по маршруту в организации глобальных спортивных событий, создаёт основу развития спортивных связей и привлечения молодёжи к занятиям спортом», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что губернатор Ростовской области Василий Голубев принял участие в пленарном заседании XXVI Димитриевских образовательных чтений. Тема форума — «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность».

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