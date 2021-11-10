В Ростовской области пройдёт более 400 мероприятий в год 350-летия Петра I

Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял участие в пленарном заседании XXVI Димитриевских образовательных чтений. Тема форума — «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность».

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Голубев входит в состав оргкомитета по празднованию 350-летия Петра I.

«Ростовская область занимает особое место среди 60 регионов, связанных с именем Петра, на Дону произошло множество исторических событий. Это и первый салют, посвящённый взятию Азова, и Троицкая крепость, давшая начало Таганрогу, и закладка камня в строительство храма в Черкасске», — отметил глава региона.

По его словам, Пётр I заложил основы российской государственности и правопорядка, делал всё возможное, чтобы укрепить страну.

В 2022 году в Ростовской области пройдут фестивали и научно-практические конференции, приуроченные к юбилею императора. Запланированы тематические выставки в Азовском и Таганрогском музеях-заповедниках.

Основная экспозиция Старочеркасского музея будет дополнена разделом о Петре I и донских казаках.

«Более 400 мероприятий намечено провести в муниципальных образованиях Дона. Среди них — фестиваль военно-исторических клубов «Осада Азова», научно-практическая конференция «Петровская ассамблея в Троицке на Таган-Роге», фестиваль фейерверков «Первый салют Петра I», — сказал Голубев.

Ранее сообщалось, что в Малом театре состоялась премьера спектакля «Пётр I», её приурочили к двум датам — 300-летию с того момента, как Россия стала империей, и 350-летию со дня рождения Петра I.