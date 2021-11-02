В Малом театре прошла премьера спектакля «Пётр I»

В Малом театре состоялась премьера спектакля «Пётр I», её приурочили к двум датам — 300-летию с того момента, как Россия стала империей, и 350-летию со дня рождения Петра I, сообщает НТВ.

Как отмечает телеканал, в основе постановки лежит роман Дмитрия Мережковского.

«За литературную основу взята финальная часть трилогии символиста Дмитрия Мережковского «Христос и Антихрист». Это богословско-философский роман, написанный за 30 лет до романа Толстого», — говорится в сообщении.

Сам спектакль называется «Пётр I», однако он «не совсем о Петре»: главное место занимает царевич Алексей.

Как рассказал исполнитель роли царевича Алексея Станислав Сошников, герой «боролся за ту Россию, которая была до Петра. За деревянную, с храмами».

«Здесь существует всепрощение. Под гнётом обстоятельств понимаешь, что надо так поступить, при этом это болезненный выбор и очень тяжёлый», — рассказал Андрей Чубченко, исполнитель роли Петра I, заслуженный артист России.

Ранее Илья Авербух сообщил, что премьерные показы в Москве нового ледового спектакля «Анна Каренина» пройдут 4—14 ноября во дворце спорта «Лужники».