В Малом театре прошла премьера спектакля «Пётр I»

Короткая ссылка
В Малом театре состоялась премьера спектакля «Пётр I», её приурочили к двум датам — 300-летию с того момента, как Россия стала империей, и 350-летию со дня рождения Петра I, сообщает НТВ.
В Малом театре прошла премьера спектакля «Пётр I»
  • © Государственный академический Малый театр России

Как отмечает телеканал, в основе постановки лежит роман Дмитрия Мережковского.

«За литературную основу взята финальная часть трилогии символиста Дмитрия Мережковского «Христос и Антихрист». Это богословско-философский роман, написанный за 30 лет до романа Толстого», — говорится в сообщении.

Сам спектакль называется «Пётр I», однако он «не совсем о Петре»: главное место занимает царевич Алексей.

Как рассказал исполнитель роли царевича Алексея Станислав Сошников, герой «боролся за ту Россию, которая была до Петра. За деревянную, с храмами».

«Здесь существует всепрощение. Под гнётом обстоятельств понимаешь, что надо так поступить, при этом это болезненный выбор и очень тяжёлый», — рассказал Андрей Чубченко, исполнитель роли Петра I, заслуженный артист России.

Ранее Илья Авербух сообщил, что премьерные показы в Москве нового ледового спектакля «Анна Каренина» пройдут 4—14 ноября во дворце спорта «Лужники».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить