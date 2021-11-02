В Малом театре прошла премьера спектакля «Пётр I»
- © Государственный академический Малый театр России
Как отмечает телеканал, в основе постановки лежит роман Дмитрия Мережковского.
«За литературную основу взята финальная часть трилогии символиста Дмитрия Мережковского «Христос и Антихрист». Это богословско-философский роман, написанный за 30 лет до романа Толстого», — говорится в сообщении.
Сам спектакль называется «Пётр I», однако он «не совсем о Петре»: главное место занимает царевич Алексей.
Как рассказал исполнитель роли царевича Алексея Станислав Сошников, герой «боролся за ту Россию, которая была до Петра. За деревянную, с храмами».
«Здесь существует всепрощение. Под гнётом обстоятельств понимаешь, что надо так поступить, при этом это болезненный выбор и очень тяжёлый», — рассказал Андрей Чубченко, исполнитель роли Петра I, заслуженный артист России.
Ранее Илья Авербух сообщил, что премьерные показы в Москве нового ледового спектакля «Анна Каренина» пройдут 4—14 ноября во дворце спорта «Лужники».