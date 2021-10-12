Московская премьера спектакля Авербуха «Анна Каренина» пройдёт в «Лужниках»

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Илья Авербух сообщил, что премьерные показы в Москве нового ледового спектакля «Анна Каренина» пройдут 4—14 ноября во дворце спорта «Лужники».
Московская премьера спектакля Авербуха «Анна Каренина» пройдёт в «Лужниках»
  • РИА Новости

«Я старался сделать так, чтобы великое произведение Толстого на льду выглядело не чем-то чужеродным, а максимально целостным и органичным, чтобы зритель погрузился в эту атмосферу и забыл, что все герои на коньках. Мне было очень важно создать именно спектакль, а не «ледовое шоу», — цитирует Авербуха РИА Новости.

Авербух добавил, что намерен дальше двигаться вперёд в творчестве, находить новые грани и решения в жанре ледовых спектаклей.

В спектакле главные роли исполнят чемпионы мира Оксана Домнина и Максим Шебалин, олимпийский чемпион Роман Костомаров, чемпионка мира Евгения Медведева, серебряный призёр Олимпийских игр Александр Энберт.

Ранее сообщалось, что Андрей Анисимов стал победителем этапа Кубка России по фигурному катанию в Йошкар-Оле.

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