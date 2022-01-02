Задоров высказался от отказе НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду в Пекин

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Защитник «Калгари Флэймс» Никита Задоров раскритиковал решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отпускать игроков на Олимпийские игры в Пекине.

«Это отстой. Я бы мог сказать много всего, однако не хочу, чтобы меня за это оштрафовали. Я вижу эту ситуацию с двух сторон: очевидно, что НХЛ — это компания, они хотят делать деньги, а мы — наёмные работники, потому когда босс говорит тебе не ехать, то ты выполняешь эту просьбу, правильно? Но, с другой стороны, они пообещали нам, что мы сможем поехать», — приводит слова Задорова в своём Twitter журналист Уэс Гилбертсон.

22 декабря НХЛ выступила с заявлением, что не станет отпускать игроков лиги на Олимпиаду в Пекине из-за эпидемиологической обстановки.

Ранее Капризов заявил, что все хоккеисты разочарованы решением НХЛ не отпускать игроков на ОИ-2022.

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