Задоров высказался от отказе НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду в Пекин

Защитник «Калгари Флэймс» Никита Задоров раскритиковал решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отпускать игроков на Олимпийские игры в Пекине.

«Это отстой. Я бы мог сказать много всего, однако не хочу, чтобы меня за это оштрафовали. Я вижу эту ситуацию с двух сторон: очевидно, что НХЛ — это компания, они хотят делать деньги, а мы — наёмные работники, потому когда босс говорит тебе не ехать, то ты выполняешь эту просьбу, правильно? Но, с другой стороны, они пообещали нам, что мы сможем поехать», — приводит слова Задорова в своём Twitter журналист Уэс Гилбертсон.

22 декабря НХЛ выступила с заявлением, что не станет отпускать игроков лиги на Олимпиаду в Пекине из-за эпидемиологической обстановки.

Ранее Капризов заявил, что все хоккеисты разочарованы решением НХЛ не отпускать игроков на ОИ-2022.