Мухамадуллин рассказал, когда присоединится к «Нью-Джерси»

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Защитник молодёжной сборной России по хоккею Шакир Мухамадуллин рассказал, когда присоединится к «Нью-Джерси Дэвилз».
Мухамадуллин рассказал, когда присоединится к «Нью-Джерси»
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«Какие планы на сезон? Этот доигрываю здесь, следующий также здесь, в аренде, улечу после следующего в «Нью-Джерси», — цитирует слова Мухамадуллина «Чемпионат».

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Мухамадуллин провёл 34 игры за «Салават Юлаев» и набрал семь (3 + 4) очков при показателе полезности «0». 1 декабря 19-летний хоккеист подписал трёхлетний контракт с «Нью-Джерси».

Ранее хоккеист российской молодёжки Мухамадуллин заявил, что спортсмены ни с кем не пересекались на МЧМ.

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