Аскаров рассказал, как хоккеисты молодёжной сборной России могли заболеть коронавирусом

Вратарь молодёжной сборной России по хоккею Ярослав Аскаров назвал возможную причину заболевания игроков команды коронавирусом во время молодёжного чемпионата мира, который проходил в Канаде.

«В отеле работали парикмахерская и несколько ресторанов: иным путём никак коронавирус не мог попасть. С финнами, которые приехали на турнир не совсем здоровыми, мы не играли, а у остальных команд всё хорошо было», — цитирует слова Аскарова ТАСС.

Положительные тесты на коронавирус сдали форварды российской команды Матвей Мичков и Данил Юров. Россиянам было засчитано техническое поражение в матче с США, а впоследствии турнир был отменён.

Ранее главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов опроверг информацию о том, что он курил на борту самолёта.