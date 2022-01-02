Аскаров рассказал, как хоккеисты молодёжной сборной России могли заболеть коронавирусом

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Вратарь молодёжной сборной России по хоккею Ярослав Аскаров назвал возможную причину заболевания игроков команды коронавирусом во время молодёжного чемпионата мира, который проходил в Канаде.
Аскаров рассказал, как хоккеисты молодёжной сборной России могли заболеть коронавирусом
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«В отеле работали парикмахерская и несколько ресторанов: иным путём никак коронавирус не мог попасть. С финнами, которые приехали на турнир не совсем здоровыми, мы не играли, а у остальных команд всё хорошо было», — цитирует слова Аскарова ТАСС.

Положительные тесты на коронавирус сдали форварды российской команды Матвей Мичков и Данил Юров. Россиянам было засчитано техническое поражение в матче с США, а впоследствии турнир был отменён.

Ранее главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов опроверг информацию о том, что он курил на борту самолёта.

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