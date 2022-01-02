Зубов опроверг информацию о том, что он курил на борту самолёта

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов прокомментировал слухи о том, что он курил на борту самолёта, который следовал из Калгари во Франкфурт.

«Не знаю, откуда пошла информация про моё курение. На борту дыма не было. Согласно моей информации, каждый сотрудник нашей делегации прошёл осмотр, никаких проблем не было», — цитирует Зубова «Спорт-Экспресс».

Изначально МЧМ-2022 должен был пройти в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января, однако турнир был отменён из-за нескольких случаев заболевания коронавирусом среди игроков. Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что турнир может быть проведён летом.

Ранее Зубов ответил, согласится ли поехать на МЧМ летом.