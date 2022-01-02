Зубов опроверг информацию о том, что он курил на борту самолёта
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- РИА Новости
«Не знаю, откуда пошла информация про моё курение. На борту дыма не было. Согласно моей информации, каждый сотрудник нашей делегации прошёл осмотр, никаких проблем не было», — цитирует Зубова «Спорт-Экспресс».
Изначально МЧМ-2022 должен был пройти в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января, однако турнир был отменён из-за нескольких случаев заболевания коронавирусом среди игроков. Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что турнир может быть проведён летом.
Ранее Зубов ответил, согласится ли поехать на МЧМ летом.