Зубов ответил, согласится ли поехать на МЧМ летом

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Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов поддержал идею провести молодёжный чемпионат мира — 2022 летом.
Зубов ответил, согласится ли поехать на МЧМ летом
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«В отеле на МЧМ мы жили все в одной куче. Было много посторонних проживающих, всё это могло повлиять на отмену турнира. Если мне представится шанс поехать летом, я буду рад», — цитирует Зубова «Спорт-Экспресс».

Изначально МЧМ-2022 должен был пройти в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января, однако турнир был отменён из-за нескольких случаев заболевания коронавирусом среди игроков. Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что турнир может быть проведён летом.

Ранее Зубов рассказал, за что молодёжная сборная России была снята с самолёта.

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