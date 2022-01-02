Зубов ответил, согласится ли поехать на МЧМ летом

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов поддержал идею провести молодёжный чемпионат мира — 2022 летом.

«В отеле на МЧМ мы жили все в одной куче. Было много посторонних проживающих, всё это могло повлиять на отмену турнира. Если мне представится шанс поехать летом, я буду рад», — цитирует Зубова «Спорт-Экспресс».

Изначально МЧМ-2022 должен был пройти в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января, однако турнир был отменён из-за нескольких случаев заболевания коронавирусом среди игроков. Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что турнир может быть проведён летом.

Ранее Зубов рассказал, за что молодёжная сборная России была снята с самолёта.