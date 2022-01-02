Зубов рассказал, за что молодёжная сборная России была снята с самолёта

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Главный тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов рассказал, за что его команду сняли с рейса в Канаде.
Зубов рассказал, за что молодёжная сборная России была снята с самолёта
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«Стюардессы изначально были очень внимательны к существующим ограничениям. В Канаде с масками всё строго. Потому они приняли решение вывести всех пассажиров в зал ожидания. Затем был разгружен наш багаж. После этого вышли несколько сотрудников Air Canada, с которыми пообщался глава нашей делегации. Чехи остались в Калгари, мы же получили разрешение на следующий рейс. Сотрудники всё проверили, у нас не было выявлено никаких нарушений и проблем. Спасибо им, что сориентировались и нашли места на следующий рейс. Там ничего не изменилось, тоже жёстко проверяли маски. Мы добрались до Торонто, а оттуда уже во Франкфурт. Ребята провели непростое время. МЧМ отменили, однако было положено много сил. Радость возвращения домой повлияла на ребят, поэтому так получилось», — цитирует Зубова «Спорт-Экспресс».

Сборная России должна была прилететь в Москву 1 января, однако была снята с рейса Калгари — Франкфурт. В результате хоккеисты вернулись домой 2 января.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты вернулись в страну после МЧМ.

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