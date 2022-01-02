Российские хоккеисты вернулись в страну после МЧМ

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Молодёжная сборная России по хоккею вернулась с чемпионата мира, который проходил в Канаде и был отменён из-за вспышки коронавируса.
Российские хоккеисты вернулись в страну после МЧМ
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Самолёт с хоккеистами приземлился 2 января в московском аэропорту «Шереметьево». В Канаде остались лишь форварды Матвей Мичков и Данила Юров, которые сдали положительные тесты на коронавирус. С заболевшими хоккеистами остался врач молодёжной команды.

Россияне должны были вернуться домой ещё 1 января, однако команду сняли с рейса из Калгари во Франкфурт. 

Ожидается, что МЧМ-2022 состоится летом.

Ранее хоккеист Пономарёв заявил, что у сборной России не было на борту алкоголя.

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