Российские хоккеисты вернулись в страну после МЧМ

Молодёжная сборная России по хоккею вернулась с чемпионата мира, который проходил в Канаде и был отменён из-за вспышки коронавируса.

Самолёт с хоккеистами приземлился 2 января в московском аэропорту «Шереметьево». В Канаде остались лишь форварды Матвей Мичков и Данила Юров, которые сдали положительные тесты на коронавирус. С заболевшими хоккеистами остался врач молодёжной команды.

Россияне должны были вернуться домой ещё 1 января, однако команду сняли с рейса из Калгари во Франкфурт.

Ожидается, что МЧМ-2022 состоится летом.

Ранее хоккеист Пономарёв заявил, что у сборной России не было на борту алкоголя.