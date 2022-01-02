Хоккеист Пономарёв заявил, что у сборной России не было на борту алкоголя

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Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Василий Пономарёв рассказал об инциденте со снятием национальной команды с рейса из Калгари во Франкфурт-на-Майне.
Хоккеист Пономарёв заявил, что у сборной России не было на борту алкоголя
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«Я сидел в конце самолёта, там, где сидят стюардессы. Когда загрузились на рейс, я не видел, что там происходило. Включил наушники, собрался засыпать и уже почти уснул, как мне постучала по плечу соседка по месту и сказала, что все команды просят на выход. Почему, я так и не понял. У сборной России алкоголя на борту не было», — цитирует Пономарёва «Чемпионат».

Он также подтвердил, что плохо стало финскому хоккеисту, однако это произошло не в самолёте, а в зале ожидания. По словам россиянина, финна стошнило на глазах у многих людей, но затем его посадили на место.

«Конечно, очень неприятно, что такое случается. Не хотелось бы, чтобы это повторялось в дальнейшем. Если нас высадили несправедливо, то, уверен, в этом обязательно разберутся, всё встанет на свои места, и всё будет хорошо», — добавил хоккеист.

Напомним, что хоккеистов молодёжной сборной России сняли с рейса Калгари — Франкфурт-на-Майне. По информации СМИ, они не придерживались масочного режима, а главный тренер команды Сергей Зубов курил в «рукаве» самолёта.

Сам специалист опроверг эту информацию, подчеркнув, что справился с пагубной привычкой три года назад. Кроме того, менеджер сборной Чехии Отакар Черны заявил, что российские спортсмены якобы находились в нетрезвом состоянии.

Ранее тренер Вячеслав Быков призвал больше общаться с молодыми хоккеистами после инцидента в аэропорту.

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