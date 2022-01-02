Быков призвал больше общаться с молодыми хоккеистами после инцидента в аэропорту

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал скандальный инцидент со снятием национальной команды с рейса из Калгари во Франкфурт-на-Майне.

«Как воспитали, так и получили! С ребятами нужно разговаривать, в том числе разъяснять их роль: кого они представляют, находясь за рубежом. Уважать их: строить доверительные отношения, где самодисциплина стоит на первом месте!» — цитирует Быкова «Чемпионат».

Он отметил, что работать с молодыми спортсменами достаточно непросто, но тренеры обязаны давать игрокам правильное воспитание вместе с родителями. По его мнению, взрослые люди не должны сваливать проблему только на молодых хоккеистов.

«Мы научили ребят играть в хоккей, но также обязаны обучать их правильным манерам и поведению на публике! Это тоже важная роль как для руководителей, так и для тренеров!» — добавил специалист.

Напомним, что хоккеистов молодёжной сборной России сняли с рейса Калгари — Франкфурт-на-Майне. По информации СМИ, они не придерживались масочного режима, а главный тренер команды Сергей Зубов курил в «рукаве» самолёта.

Ранее тренер «молодёжки» Сергей Зубов прокомментировал информацию о том, что чешская команда пронесла алкоголь на борт самолёта, с которого сняли сборную России.