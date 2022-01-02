Зубов об алкоголе в самолёте: некрасиво, что чехи всё свалили на российских хоккеистов

Короткая ссылка
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов прокомментировал информацию о том, что чешская команда пронесла алкоголь на борт самолёта, с которого сняли отечественный коллектив.
Зубов об алкоголе в самолёте: некрасиво, что чехи всё свалили на российских хоккеистов
  • © ФХР

«Опять же, не могу говорить за чешскую сборную. Но они очень быстро открестились от всего и свалили всё на нас. Мы не собираемся этим заниматься, но делать так, как они, очень некрасиво. Версия о том, что их не пустили обратно на борт, потому что перепутали с нашей командой, просто смешная», — цитирует Зубова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, перепутать команды просто невозможно, так как на билетах есть имена, а на формах разные логотипы и надписи. 

«Если бы у чехов было всё нормально с поведением, то их бы пустили назад», — добавил специалист.

Напомним, что хоккеистов молодёжной сборной России сняли с рейса Калгари — Франкфурт-на-Майне. По информации СМИ, они не придерживались масочного режима, а главный тренер команды Сергей Зубов курил в «рукаве» самолёта.

Ранее тренер молодёжной сборной России по хоккею рассказал, за что команду сняли с рейса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить