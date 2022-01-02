Зубов об алкоголе в самолёте: некрасиво, что чехи всё свалили на российских хоккеистов

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов прокомментировал информацию о том, что чешская команда пронесла алкоголь на борт самолёта, с которого сняли отечественный коллектив.

«Опять же, не могу говорить за чешскую сборную. Но они очень быстро открестились от всего и свалили всё на нас. Мы не собираемся этим заниматься, но делать так, как они, очень некрасиво. Версия о том, что их не пустили обратно на борт, потому что перепутали с нашей командой, просто смешная», — цитирует Зубова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, перепутать команды просто невозможно, так как на билетах есть имена, а на формах разные логотипы и надписи.

«Если бы у чехов было всё нормально с поведением, то их бы пустили назад», — добавил специалист.

Напомним, что хоккеистов молодёжной сборной России сняли с рейса Калгари — Франкфурт-на-Майне. По информации СМИ, они не придерживались масочного режима, а главный тренер команды Сергей Зубов курил в «рукаве» самолёта.

Ранее тренер молодёжной сборной России по хоккею рассказал, за что команду сняли с рейса.