Тренер молодёжной сборной России по хоккею рассказал, за что команду сняли с рейса

Короткая ссылка
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов прокомментировал инцидент со снятием национальной команды с рейса из Калгари во Франкфурт-на-Майне.
Тренер молодёжной сборной России по хоккею рассказал, за что команду сняли с рейса
  • © ФХР

«Основная претензия была в том, что некоторые игроки неправильно надели маски. В нашей команде никакого алкоголя не было. Все игроки вели себя нормально, соблюдали правила. Не все ребята знают английский, возможно, решение было принято в суматохе», — цитирует Зубова «Спорт-Экспресс».

Он также в очередной раз опроверг информацию о том, что курил, пока шёл по «рукаву» самолёта. По его словам, он не курит уже три года, а на борту были ещё игроки финской, шведской и чешской команд.

«Не могу говорить за всех. Когда у авиакомпании возникли вопросы о том, что кто-то не соблюдает правила, все четыре команды вывели из самолёта. Потом начали по очереди запускать», — добавил специалист.

Напомним, что хоккеистов молодёжной сборной России сняли с рейса Калгари — Франкфурт-на-Майне. По информации СМИ, они не придерживались масочного режима, а главный тренер команды Сергей Зубов курил в «рукаве» самолёта.

Ранее нападающий отечественной «молодёжки» Дмитрий Злодеев рассказал о ситуации со снятием российских хоккеистов с рейса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить