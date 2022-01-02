Тренер молодёжной сборной России по хоккею рассказал, за что команду сняли с рейса

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов прокомментировал инцидент со снятием национальной команды с рейса из Калгари во Франкфурт-на-Майне.

«Основная претензия была в том, что некоторые игроки неправильно надели маски. В нашей команде никакого алкоголя не было. Все игроки вели себя нормально, соблюдали правила. Не все ребята знают английский, возможно, решение было принято в суматохе», — цитирует Зубова «Спорт-Экспресс».

Он также в очередной раз опроверг информацию о том, что курил, пока шёл по «рукаву» самолёта. По его словам, он не курит уже три года, а на борту были ещё игроки финской, шведской и чешской команд.

«Не могу говорить за всех. Когда у авиакомпании возникли вопросы о том, что кто-то не соблюдает правила, все четыре команды вывели из самолёта. Потом начали по очереди запускать», — добавил специалист.

Напомним, что хоккеистов молодёжной сборной России сняли с рейса Калгари — Франкфурт-на-Майне. По информации СМИ, они не придерживались масочного режима, а главный тренер команды Сергей Зубов курил в «рукаве» самолёта.

Ранее нападающий отечественной «молодёжки» Дмитрий Злодеев рассказал о ситуации со снятием российских хоккеистов с рейса.