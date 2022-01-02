Жоржиньо: если бы «Зенит» играл в АПЛ, многим пришлось бы с ним тяжело

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Италии Жоржиньо поделился мнением об уровне петербургского «Зенита».

«Это зависит от многих обстоятельств, но если говорить об уровне команды, то он очень высокий. Есть техничные игроки, которые умеют играть в футбол. «Зенит» не случайно находится там, где он находится. Окажись «Зенит» в АПЛ, то многим командам пришлось бы с ним тяжело», — сказал Жоржиньо в интервью «Okko Sport».

Напомним, что в минувшем групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» дважды сыграл с «Челси». В Лондоне победу одержали англичане со счётом 1:0, а в Санкт-Петербурге встреча завершилась результативной ничьей — 3:3.

«Челси» является действующим победителем Лиги чемпионов.

Ранее в «Лацио» отреагировали на слух об интересе «Зенита» к защитнику Луису Фелипе.