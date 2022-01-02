В «Лацио» отреагировали на слух об интересе «Зенита» к Фелипе

Спортивный директор римского футбольного клуба «Лацио» Игли Таре прокомментировал информацию о том, что защитником команды Луисом Фелипе интересуется петербургский «Зенит».

«Эта информация не имеет под собой никаких оснований», — цитирует Таре Sport24.

В нынешнем сезоне Фелипе провёл 22 матча за «Лацио» и не отметился результативными действиями. Бразилец выступает за коллектив из столицы Италии с 2017 года. Всего на его счету 126 матчей, два гола и четыре голевые передач за клуб.

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется футболистом «Лацио» Луисом Фелипе и готов предложить ему контракт с зарплатой €2,5 млн в год.