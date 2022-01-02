Corriere dello Sport: «Зенит» интересуется футболистом «Лацио» Луисом Фелипе

Петербургский футбольный клуб «Зенит» проявляет интерес к защитнику римского «Лацио» Луису Фелипе.

Как сообщает Corriere dello Sport, у игрока истекает контракт с «Лацио» летом 2022 года, а переговоры по новому соглашению проходят достаточно тяжело. В том случае, если итальянцы не смогут договориться с Фелипе, его могут продать в конце зимнего трансферного окна.

Отмечается, что «Зенит» и испанская «Валенсия» готовы выполнить запрос 24-летнего футболиста и предложить ему контракт с зарплатой €2,5 млн в год.

В нынешнем сезоне Фелипе провёл 22 матча за «Лацио» и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Лион» хочет подписать форварда «Зенита» Сердара Азмуна как можно скорее.