Терехов: все здравомыслящие люди понимают, что «Сочи» не является фарм-клубом «Зенита»

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Защитник «Сочи» Сергей Терехов поделился мнением о том, что южную команду иногда называют фарм-клубом петербургского «Зенита».
Терехов: все здравомыслящие люди понимают, что «Сочи» не является фарм-клубом «Зенита»
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«В команде точно к этому равнодушно и со смехом относятся. Все здравомыслящие понимают, что мы никакой не фарм-клуб «Зенита». И что когда футболисты «Сочи» выходят на поле, то стараются по максимуму отобрать очки у любого», — цитирует Терехова «Матч ТВ».

По его словам, если бы игроков попросили проиграть в каком-либо матче, то они бы даже не вышли на поле. 

«Но разговоры никогда не прекратятся, даже после нашей победы над «Зенитом» они все равно есть. Какие-то новые заговоры придумывают. В «Сочи» на это уже давно не  обращают внимания», — заявил Терехов.

В матче первого круга нынешнего сезона «Сочи» на выезде переиграл «Зенит» со счётом 2:1. «Сочи» после 18 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 31 очко. «Зенит» лидирует с 38 очками в активе.

Ранее сообщалось, что «Лион» хочет подписать форварда  «Зенита» Сердара Азмуна как можно скорее.

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