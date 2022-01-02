Goal: Лукаку могут исключить из состава «Челси» в матче с «Ливерпулем» из-за его интервью

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку рискует пропустить матч 21-го тура Английской премьер-лиги с «Ливерпулем» из-за своего интервью.

Как сообщает Goal.com, главный тренер лондонцев Томас Тухель рассматривает вариант, при котором бельгиец не попадёт в заявку. Отмечается, что немецкий специалист таким образом накажет форварда за его интервью, в котором он пожаловался на своё положение в «Челси». При этом в клубе не знали заранее, что Лукаку договорился об интервью.

Лукаку перешёл в «Челси» из «Интера» перед стартом сезона. После этого он провёл 18 матчей, забил семь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Челси» пропустил в компенсированное время и сыграл вничью с «Брайтоном» в матче АПЛ.