Барбашёв обновил личный рекорд результативности за один сезон в НХЛ
- AP
В матче «Зимней классики» с «Миннесотой Уайлд» (6:4) Барбашёв набрал два очка, отметившись голом и результативной передачей.
Таким образом, в этом сезоне 26-летний форвард набрал рекордные для себя 27 очков (12 шайб + 15 ассистов).
Барбашёв был выбран «Сент-Луисом» на драфте 2014 года. Дебютировал же Иван за команду в НХЛ в 2017-м.
Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов установил уникальное достижение среди хоккеистов «Миннесоты».