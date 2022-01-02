Барбашёв обновил личный рекорд результативности за один сезон в НХЛ

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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв обновил личный рекорд результативности за один регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Барбашёв обновил личный рекорд результативности за один сезон в НХЛ
  • AP

В матче «Зимней классики» с «Миннесотой Уайлд» (6:4) Барбашёв набрал два очка, отметившись голом и результативной передачей. 

Таким образом, в этом сезоне 26-летний форвард набрал рекордные для себя 27 очков (12 шайб + 15 ассистов). 

Барбашёв был выбран «Сент-Луисом» на драфте 2014 года. Дебютировал же Иван за команду в НХЛ в 2017-м.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов установил уникальное достижение среди хоккеистов «Миннесоты».

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