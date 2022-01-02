«Филадельфия» уступила «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ, несмотря на шайбу Проворова

«Филадельфия Флайерз» потерпела поражение от «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 6:3.

В составе «Кингз» дубль оформил Виктор Арвидссон, а также отличились Тревор Мур, Адриан Кемпе, Брендан Лемье, Филлип Дано. У гостей шайбы забросили Джоэль Фараби, Кевин Хейз и россиянин Иван Проворов.

«Лос-Анджелес» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Флайерз» находится на десятой строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что гол Василия Подколзина помог «Ванкувер Кэнакс» обыграть «Сиэтл Кракен» в НХЛ.