«Филадельфия» уступила «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ, несмотря на шайбу Проворова

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«Филадельфия Флайерз» потерпела поражение от «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Филадельфия» уступила «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ, несмотря на шайбу Проворова
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Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 6:3.

В составе «Кингз» дубль оформил Виктор Арвидссон, а также отличились Тревор Мур, Адриан Кемпе, Брендан Лемье, Филлип Дано. У гостей шайбы забросили Джоэль Фараби, Кевин Хейз и россиянин Иван Проворов.

«Лос-Анджелес» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Флайерз» находится на десятой строчке на Востоке. 

Ранее сообщалось, что гол Василия Подколзина помог «Ванкувер Кэнакс» обыграть «Сиэтл Кракен» в НХЛ.

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