Гол Подколзина помог «Ванкуверу» обыграть «Сиэтл» в НХЛ

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«Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Подколзина помог «Ванкуверу» обыграть «Сиэтл» в НХЛ
  • AP

Встреча прошла в Сиэтле и завершилась в пользу гостей — 5:2.

В составе «Кэнакс» отличились россиянин Василий Подколзин, Нильс Хёгландер, Тайлер Мотт, Конор Гарланд и Таннер Пирсон. Хозяева ответили только голами Калле Йернкрока и Уильяма Боргена. 

Для «Ванкувера» эта победа стала восьмой в последних девяти матчах, а Подколзин забросил уже седьмую шайбу в своём дебютном сезоне в НХЛ.

Ранее сообщалось, что дубль Ильи Михеева помог «Торонто Мэйпл Лифс» разгромить «Оттаву Сенаторз» в НХЛ.

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