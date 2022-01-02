Гол Подколзина помог «Ванкуверу» обыграть «Сиэтл» в НХЛ

«Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Сиэтле и завершилась в пользу гостей — 5:2.

В составе «Кэнакс» отличились россиянин Василий Подколзин, Нильс Хёгландер, Тайлер Мотт, Конор Гарланд и Таннер Пирсон. Хозяева ответили только голами Калле Йернкрока и Уильяма Боргена.

Для «Ванкувера» эта победа стала восьмой в последних девяти матчах, а Подколзин забросил уже седьмую шайбу в своём дебютном сезоне в НХЛ.

Ранее сообщалось, что дубль Ильи Михеева помог «Торонто Мэйпл Лифс» разгромить «Оттаву Сенаторз» в НХЛ.