Месси: могу лишь поблагодарить за всё, что я пережил в 2021 году

Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси подвёл итоги 2021 года.

«Могу лишь поблагодарить за всё, что я пережил в 2021 году. Тем более, когда столь многим было плохо из-за этого ужасного вируса, который никак не исчезнет», — написал Месси в своём Instagram.

Он отметил, что 2022 год принесёт много здоровья всем.

Напомним, что в составе сборной Аргентины футболист выиграл Кубок Америки. Он также поменял клуб, перейдя из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен». По итогам 2021 года Месси стал обладателем приза лучшему игроку «Золотой мяч».

Ранее Роналду заявил, что недоволен результатами «Манчестер Юнайтед».