Роналду: я недоволен результатами «Манчестер Юнайтед»
«Я недоволен результатами «Манчестер Юнайтед». Мы все недовольны, я уверен. Давайте встретим 2022 год в отличном расположении духа и сильным менталитетом», — написал Роналду в своём Instagram.
Он желает своей команды, чтобы 2022 год стал поворотным для них.
Напомним, что по итогам 20-ти туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» шестое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. В 1/8 финала Лиги чемпионов команда сыграет с мадридским «Атлетико».
Ранее сообщалось, что в Гоа недовольны установкой памятника потомку колониалистов Роналду.