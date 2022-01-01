Роналду: я недоволен результатами «Манчестер Юнайтед»

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду подвёл итоги года.

«Я недоволен результатами «Манчестер Юнайтед». Мы все недовольны, я уверен. Давайте встретим 2022 год в отличном расположении духа и сильным менталитетом», — написал Роналду в своём Instagram.

Он желает своей команды, чтобы 2022 год стал поворотным для них.

Напомним, что по итогам 20-ти туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» шестое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. В 1/8 финала Лиги чемпионов команда сыграет с мадридским «Атлетико».

Ранее сообщалось, что в Гоа недовольны установкой памятника потомку колониалистов Роналду.