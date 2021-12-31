Роналду поздравил Фергюсона с 80-летием

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Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поздравил бывшего главного тренера манкунианского клуба сэра Алекса Фергюсона с 80-летием.
Роналду поздравил Фергюсона с 80-летием
  • Legion-Media

«С днём рождения, сэр», — написал в своём Instagram нападающий сборной Португалии.

    Фергюсону исполнилось 80 лет 31 декабря.

    Шотландский специалист завоевал с МЮ 38 титулов разного достоинства. Под руководством Фергюсона манкунианцы выиграли в том числе 13 чемпионатов Англии, пять кубков страны, а также одержали две победы в Лиге чемпионов.

    Ранее сообщалось, что фанаты МЮ развернули большой баннер с поздравлением Фергюсону с 80-летием на матче АПЛ.

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