Роналду поздравил Фергюсона с 80-летием

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поздравил бывшего главного тренера манкунианского клуба сэра Алекса Фергюсона с 80-летием.

«С днём рождения, сэр», — написал в своём Instagram нападающий сборной Португалии.

Фергюсону исполнилось 80 лет 31 декабря.

Шотландский специалист завоевал с МЮ 38 титулов разного достоинства. Под руководством Фергюсона манкунианцы выиграли в том числе 13 чемпионатов Англии, пять кубков страны, а также одержали две победы в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что фанаты МЮ развернули большой баннер с поздравлением Фергюсону с 80-летием на матче АПЛ.