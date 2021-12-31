Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв, который был избит в Москве, рассказал о ходе восстановления.

«Пока слабость не прошла. Когда привезли в больницу, я был уверен, что сейчас подтвердят сотрясение мозга и поеду домой. Не хотелось лежать в больнице. Но врачи не отпустили», — цитирует Соловьёва «Комсомольская Правда».

21 декабря стало известно, что Соловьёв госпитализирован в Боткинскую больницу с черепно-мозговой травмой.

По словам его гражданской супруги — кёрлингистки Анны Сидоровой, — на него напали два молодых человека, после того как он заступился за неё и её подруг.

Ранее сообщалось, что Соловьёв находится в удовлетворительном состоянии.