Гол и передача Роналду помогли МЮ обыграть «Бёрнли» в матче АПЛ
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Игра, которая прошла на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Ральфа Рангника.
В составе МЮ мячи забили Скотт Мактоминей (8-я минута), Бен Ми (27-я), Криштиану Роналду (35-я). У «Бёрнли» отличился Аарон Леннон (38-я).
«Манчестер» (31 очко) занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Бёрнли» (11) идёт на 18-й позиции. Лидирует в чемпионате Англии «Манчестер Сити» (50).
Ранее сообщалось, что фанаты МЮ развернули большой баннер с поздравлением Фергюсону с 80-летием на матче АПЛ.