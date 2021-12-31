Гол и передача Роналду помогли МЮ обыграть «Бёрнли» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» нанёс поражение на своём поле «Бёрнли» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра, которая прошла на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Ральфа Рангника.

В составе МЮ мячи забили Скотт Мактоминей (8-я минута), Бен Ми (27-я), Криштиану Роналду (35-я). У «Бёрнли» отличился Аарон Леннон (38-я).

«Манчестер» (31 очко) занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Бёрнли» (11) идёт на 18-й позиции. Лидирует в чемпионате Англии «Манчестер Сити» (50).

Ранее сообщалось, что фанаты МЮ развернули большой баннер с поздравлением Фергюсону с 80-летием на матче АПЛ.