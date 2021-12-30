Глава ФШР — об итогах ЧМ по шахматам: Непомнящий был в неплохой форме
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«Чемпионат мира показал, что Ян Непомнящий был в неплохой форме, блестяще готов. И его выступление говорит о том, что его неудача в матче за мировую шахматную корону с Магнусом Карлсеном — это была чисто психоэмоциональная проблема», — цитирует ТАСС Филатова.
По его мнению, турнир прошёл ярко и интересно. Украшением соревнований стала победа 17-летнего шахматиста из Узбекистана Нодирбека Абдусатторова в дисциплине рапид. Филатов назвал это достижение уникальным.
«Александра Костенюк выиграла серебро в блице — молодец, гордимся ею. Надеемся, в следующем году она выступит ещё лучше», — заключил президент ФШР.
Непомнящий на турнире по рапиду занял второе место, по блицу — 25-е.
Ранее сообщалось, что российский гроссмейстер Даниил Дубов занял четвёртое место на чемпионате мира по быстрым шахматам 2021 года в дисциплине блиц в Варшаве.