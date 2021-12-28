Непомнящий проиграл 17-летнему шахматисту в матче за золото ЧМ по рапиду

Россиянин Ян Непомнящий не смог завоевать титул чемпиона мира по быстрым шахматам в дисциплине рапид.

В решающей встрече 31-летний российский гроссмейстер уступил Нодирбеку Абдусатторову из Узбекистана

17-летний узбекский шахматист стал самым молодым чемпионом мира по рапиду.

Третье место занял Магнус Карлсен из Норвегии.

Напомним, Непомнящий 10 декабря уступил в матче за шахматную корону действующему чемпиону мира Карлсену.

Ранее сообщалось, что российская шахматистка Александра Костенюк впервые выиграла чемпионат мира по рапиду.