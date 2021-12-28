Непомнящий проиграл 17-летнему шахматисту в матче за золото ЧМ по рапиду
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В решающей встрече 31-летний российский гроссмейстер уступил Нодирбеку Абдусатторову из Узбекистана
17-летний узбекский шахматист стал самым молодым чемпионом мира по рапиду.
Третье место занял Магнус Карлсен из Норвегии.
Напомним, Непомнящий 10 декабря уступил в матче за шахматную корону действующему чемпиону мира Карлсену.
Ранее сообщалось, что российская шахматистка Александра Костенюк впервые выиграла чемпионат мира по рапиду.