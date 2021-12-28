Российская шахматиста Костенюк впервые выиграла чемпионат мира по рапиду

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RT
Россиянка Александра Костенюк одержала победу в чемпионате мира по быстрым шахматам 2021 года в Варшаве.
Российская шахматиста Костенюк впервые выиграла чемпионат мира по рапиду
  • РИА Новости

37-летняя шахматистка из Перми в 11-м туре сыграла вничью с соотечественницей Екатериной Лагно.

Костенюк набрала девять очков. Россиянка досрочно стала чемпионкой мира, поскольку перед заключительным туром уже была недосягаема для соперниц.

Ранее она трижды становилась вице-чемпионкой мира в рапиде (в 2012, 2014 и 2016 годах).

Ранее сообщалось, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий набрал три очка по итогам второго дня соревнований чемпионата мира по быстрым шахматам в дисциплине рапид.

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