Шахматист Непомнящий набрал три очка во второй день ЧМ по рапиду

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий набрал три очка по итогам второго дня соревнований чемпионата мира по быстрым шахматам в дисциплине рапид.

Непомнящий одержал победу над поляком Яном-Кшиштофом Дудой и представителем США Тимуром Гареевым, а также сыграл вничью с Баадуром Джобавой из Грузии и израильтянином Борисом Гельфандом.

Среди других россиян по три очка также набрали Александр Грищук и Кирилл Алексеенко. Кроме того, Сергей Карякин записал в свой актив 3,5 балла, Даниил Дубов — 2,5 балла, Владимир Федосеев — два очка.

Таким образом, второе место между собой делят Непомнящий, Грищук и Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана, на счету которых по семь баллов. Лидером же является действующий обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен (7,5).

Ранее сообщалось, что Непомнящий набрал четыре очка в первый день ЧМ по быстрым шахматам.