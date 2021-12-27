Непомнящий набрал четыре очка в первый день ЧМ по быстрым шахматам

Россиянин Ян Непомнящий набрал четыре очка по итогам первого дня чемпионата мира по быстрым шахматам в Варшаве (Польша).

31-летний российский гроссмейстер в пяти турах нанёс поражение Димитросу Мастровасилису из Греции, поляку Бартошу Соцко, Видиту Гуджрати из Индии. Уроженец Брянска также сыграл вничью с Нодирбеком Абдусатторовым из Узбекистана и Антоном Коробовым из Украины.

Непомнящий набрал четыре очка.

Лидируют норвежец Магнус Карлсен, Ян-Кшиштоф Дуда из Польши и Баадур Джобава из Грузии, в активе которых по 4,5 очка.

Карлсен является являются действующим чемпионом мира по классическим шахматам, рапиду и блицу.

Ранее сообщалось, что Россиянин Александр Мотылёв выиграл чемпионат Европы по быстрым шахматам в Катовице (Польша).