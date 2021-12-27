Непомнящий набрал четыре очка в первый день ЧМ по быстрым шахматам
31-летний российский гроссмейстер в пяти турах нанёс поражение Димитросу Мастровасилису из Греции, поляку Бартошу Соцко, Видиту Гуджрати из Индии. Уроженец Брянска также сыграл вничью с Нодирбеком Абдусатторовым из Узбекистана и Антоном Коробовым из Украины.
Непомнящий набрал четыре очка.
Лидируют норвежец Магнус Карлсен, Ян-Кшиштоф Дуда из Польши и Баадур Джобава из Грузии, в активе которых по 4,5 очка.
Карлсен является являются действующим чемпионом мира по классическим шахматам, рапиду и блицу.
Ранее сообщалось, что Россиянин Александр Мотылёв выиграл чемпионат Европы по быстрым шахматам в Катовице (Польша).