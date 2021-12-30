«Чемпионат»: хоккеист молодёжной сборной России Юров заболел коронавирусом

Форвард молодёжной сборной России по хоккею Данила Юров сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию на отменённом чемпионате мира 2022 года в Канаде.

Теперь 18-летний воспитанник магнитогорского «Металлурга» должен будет провести в Канаде на карантине десять дней, сообщает «Чемпионат».

29 декабря проведение МЧМ-2022 было прекращено через несколько дней после начала турнира. Это произошло после отмены матчей Россия — Словакия, Финляндия — Чехия и США — Швейцария из-за вспышки коронавирусной инфекции. В составе российской команды положительный тест на COVID-19 сдал нападающий Матвей Мичков, из-за чего в игре со словаками коллективу засчитали техническое поражение.

Ранее член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Павел Буре заявил, что организация работает над проведением молодёжного чемпионата мира 2022 года в нынешнем сезоне.