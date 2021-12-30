Источник: Кюизанс отказал ЦСКА и перейдёт в «Венецию»

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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Макаэль Кюизанс продолжит карьеру в итальянской «Венеции».
Источник: Кюизанс отказал ЦСКА и перейдёт в «Венецию»
  • Reuters

Об этом сообщил в Twitter инсайдер Джанлука Ди Марцио. 22-летний француз уже прибыл в Венецию для прохождения медосмотра. В настоящее время клубы согласовывают последние детали сделки.

Ожидается, что «Венеция» заплатит за переход хавбека около €3—4 млн. Одним из претендентов на полузащитника был также московский ЦСКА, который предлагал более привлекательные финансовые условия. 

Ранее сообщалось, что ЦСКА ведёт переговоры с «Баварией» о покупке Кюизанса за €10 млн.

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