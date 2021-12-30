Источник: Кюизанс отказал ЦСКА и перейдёт в «Венецию»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Макаэль Кюизанс продолжит карьеру в итальянской «Венеции».

Об этом сообщил в Twitter инсайдер Джанлука Ди Марцио. 22-летний француз уже прибыл в Венецию для прохождения медосмотра. В настоящее время клубы согласовывают последние детали сделки.

Ожидается, что «Венеция» заплатит за переход хавбека около €3—4 млн. Одним из претендентов на полузащитника был также московский ЦСКА, который предлагал более привлекательные финансовые условия.

Ранее сообщалось, что ЦСКА ведёт переговоры с «Баварией» о покупке Кюизанса за €10 млн.