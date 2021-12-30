«Локомотив» объявил о продлении контракта с Ротенбергом до конца сезона

Защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг продлил соглашение со столичным клубом.

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников. Игрок и футболист договорились о продлении контракта до конца сезона-2021/22.

Ротенберг выступает за «Локомотив» с 2016 года. 35-летний футболист не появлялся на поле с декабря 2018-го, когда получил травму крестообразной связки. Он перенёс ряд операций и получил осложнения. Его возвращение в состав ожидается на зимних сборах.

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