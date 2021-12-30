Сёмин ответил, кто стал металлическим быком в российском футболе в 2021 году
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин в ходе предновогоднего опроса рассказал, кто стал металлическим быком в российском футболе в 2021 году.
- РИА Новости
«Игорь Акинфеев, потому что он непробиваемый и стойкий», — заявил Cёмин RT.
Белый металлический бык является символом 2021 года.
Ранее тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран рассказал, у кого в российском футболе борода как у Деда Мороза.
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