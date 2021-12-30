Футболист молодёжной команды ЦСКА Заботкин продолжит карьеру в Испании
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба армейцев. 18-летний футболист проведёт остаток сезона-2021/22 в испанском клубе на правах аренды, договор включает опцию выкупа.
В сезоне-2021/22 Заботкин провёл 16 матчей за молодёжную команду ЦСКА, на его счету два мяча и четыре результативные передачи.
«Альбасете» в настоящий момент выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании. Команда лидирует в группе 2 с 35 очками в 17 матчах.
Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется футболистом сборной Турции Языджи.