Футболист молодёжной команды ЦСКА Заботкин продолжит карьеру в Испании

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Форвард московского ЦСКА Михаил Заботкин продолжит карьеру в испанском «Альбасете».
Футболист молодёжной команды ЦСКА Заботкин продолжит карьеру в Испании
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба армейцев. 18-летний футболист проведёт остаток сезона-2021/22 в испанском клубе на правах аренды, договор включает опцию выкупа.

В сезоне-2021/22 Заботкин провёл 16 матчей за молодёжную команду ЦСКА, на его счету два мяча и четыре результативные передачи.

«Альбасете» в настоящий момент выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании. Команда лидирует в группе 2 с 35 очками в 17 матчах.

Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется футболистом сборной Турции Языджи.

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