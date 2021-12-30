В ФФККР сомневаются, что Олимпийские игры в Пекине находятся под угрозой отмены

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Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о рисках отмены Олимпийских игр — 2022 в Пекине.
В ФФККР сомневаются, что Олимпийские игры в Пекине находятся под угрозой отмены
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«Я слышал, что в Канаде отменили молодёжный чемпионат мира по хоккею. В нашей федерации нет разговоров об отмене Олимпиады, мы готовимся и работаем в штатном режиме. Мы подобный вариант сейчас не рассматриваем. Я не думаю, что Олимпийские игры под угрозой и кто-то их отменит. В Пекине всё будет нормально», — цитирует Горшкова «Чемпионат».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее вице-президент IIHF Бржиза высказался об отмене МЧМ.

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